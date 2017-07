Tabanou n'exclut pas un retour en Ligue 1

Franck Tabanou pourrait revenir en Ligue 1 pour la saison à venir. Le joueur, passé par Saint-Etienne et Toulouse n'a jamais su s'imposer en Angleterre et s'est littéralement perdu. Il a expliqué qu'il ne serait pas conte un retour à Toulouse, lui qui est actuellement libre.



"Le président Sadran ne m'a pas appelé. Si Toulouse est intéressé, on verra. Je n'exclus pas un retour au Téfécé.



Pour le moment, le club n'est pas venu vers moi... L'avantage d'être libre, c'est de pouvoir prendre le temps de faire un choix. Même si, bien évidemment, on espère toujours signer plus rapidement dans une nouvelle équipe. Se fondre dans un groupe prend toujours un peu de temps. Sauf si on connaît bien le club...", a indiqué le natif de Thiais pour La Dépêche.