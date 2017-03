Swansea ne veut pas d'un retour de Gomis

Arrivé en début de saison, Bafé Gomis fait partie des hommes forts du 11 olympiens. Auteur de 16 buts en Ligue 1, il sera de retour à la pointe de l'attaque contre Dijon ce week-end. A 10 matchs de la fin de saison, le club anglais de Swansea ne serait pas forcément d'accord pour le faire revenir.

Prêté pour la saison par les Swans, l'ancien lyonnais réalise une belle saison avec l'OM et un retour au Pays de Galles ne serait pas du goût des dirigeants. Comme Walesonline l'a indiqué, il toucherait près de 420 000 euros par mois, dont 120 000 pris en charge par Swansea. Paul Clement, le coach du club de Premier League ne compte pas sur Bafé Gomis au club et les propriétaires seraient désireux de le vendre pour se débarasser d'un salaire trop conséquent.



Malgré tout, pour le moment, l'OM n'a pas évoquer un possible transfert avec l'avant-centre. Malgré tout, comme l'avait déclaré le président Eyraud lors de son passage au Canal football club, cette histoire devrait rapidement être réglée.