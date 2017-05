Surprise à l'OL : Ghezzal devrait rester

Auteur d'une saison décevante, Rachid Ghezzal pourrait rester à Lyon, la saison prochaine. L'attaquant s'est récemment vu proposer un nouveau contrat de la part des dirigeants lyonnais. "La situation est toujours la même. Nous lui avons fait une proposition et donné un délai de réponse qui va échoir à la fin de la semaine, mais mon petit doigt me dit que les choses vont évoluer rapidement", a confié Jean-Michel Aulas, après la rencontre disputée face à Nice (3-3).



Le joueur était pourtant annoncé partant depuis des mois. Mais le départ confirmé de Lacazette et les envies d'ailleurs de Tolisso ont semblent-ils convaincu les dirigeants lyonnais de conserver Ghezzal.