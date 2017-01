Surprise : c'est Monaco qui recrute !

Alors que tous les regards sont tournés vers le PSG et l'OM depuis le début du mercato hivernal, c'est l'AS Monaco qui annonce une recrue. Franco Antonucci, un Belge âgé de dix-sept ans, qui portait jusque-là les couleurs de l'Ajax Amsterdam, s'est engagé avec le club de la Principauté. Natif de Charleroi, il dispose aussi de la nationalité italienne et évolue au poste de milieu offensif. Il compte neuf sélections avec les U17 belges.