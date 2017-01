Surprise : Bodmer quitte Nice

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec l'OGC Nice, Mathieu Bodmer (34 ans) a finalement décidé de mettre un terme à son bail d'un commun accord avec l'actuel leader de la Ligue 1. Le club niçois a officialisé la nouvelle via son compte Twitter ce lundi soir. Le joueur a quant à lui tenu à adresser un message après cette décision. "Je remercie l'ensemble du club, des joueurs, des différents staffs et les supporters pour les 3 saisons et demie passées ici", a-t-il expliqué sur le site officiel des Aiglons. Bodmer peut désormais s'engager librement avec le club de son choix.