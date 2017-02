Suivez Saint-Etienne - Caen

Saint-Étienne reçoit le Stade Malherbe de Caen pour la suite de la 27ème journée de Ligue 1. Après avoir été éliminé de la Ligue Europa par Manchester United cette semaine, les Verts doivent repartir à la conquête des places européennes. Suivez cette rencontre en direct.

















Jouer la Ligue Europa la saison prochaine, c'est l'objectif des joueurs de Christophe Galtier pour la fin de saison. Pour y arriver, une victoire obligatoire face à Caen cet après-midi, car plusieurs équipes sont revenues dans la course pour obtenir les fameux tickets (Bordeaux, Marseille, Lyon). Saint-Étienne qui joue toujours la C3 à fond, même si cette année l'adversaire était plus fort, mérite d'obtenir ce ticket. Le championnat décidera à la fin qui l'obtiendra, mais une défaite face à Caen serait très préjudiciable pour pouvoir viser plus haut qu'une 5ème place à la fin de la saison. Pour s'imposer ce dimanche, le coach des Verts, devra composer avec la défection d'Hamouma qui vient s'ajouter à celle de Florentin Pogba et du milieu Ole Selnaes, victimes d'une lésion musculaire tout comme l'arrière gauche Cheikh M'Bengue et l'avant-centre Alexander Söderlund. L'attaquant portugais Jorginho est pour sa part suspendu après une exclusion contre Montpellier lors de la dernière journée. Beaucoup d'absents pour un match charnière qui permettra d'éliminer les mauvais souvenirs de la défaite face à Manchester United. Saint Etienne devra se replonger sérieusement dans le Championnat avec la réception de Caen (15h). Un adversaire qui a du mal à l'extérieur puisque les Caennais n'ont gagné qu'un seul de leurs 13 derniers déplacements en Ligue 1. Adversaire parfait pour lancer la conquête du billet européen.



Caen avec beaucoup d'absents

Le milieu Steed Malbranque, a déclaré forfait pour le match de ce dimanche. Le défenseur Ismaël Diomandé, les milieux Jean-Victor Makengo et Hervé Bazile sont à l'infirmerie. Pape Sané reprendra avec la CFA2 avec Reulet et Alhadur. Mouhamadou Dabo, Emmanuel Imorou et Valentin Voisin se trouvent, eux, en phase de reprise. Les retours sont ceux du milieu offensif Jeff Louis et l'attaquant Yann Karamoh qui reviennent dans le groupe de Caen.



Le tweet d'avant-match







Les statistiques d'avant match

-Une seule des 19 dernières confrontations entre St Etienne et Caen en Ligue 1 s'est terminée par un nul (10 victoires des Verts, 8 succès caennais), c'était le 23 octobre 2010 à Geoffroy Guichard (1-1).

-St Etienne n'a perdu qu'une seule de ses 14 dernières réceptions face à Caen en Ligue 1 (7 victoires, 6 nuls), mais c'était la dernière le 28 février 2016 (1-2).

-St Etienne n'est resté muet que 2 fois lors de ses 14 dernières réceptions face à Caen en Ligue 1, c'était le 25 novembre 1989 (0-0) & le 29 août 1990 (0-0).

-Caen est resté muet lors de 6 de ses 9 derniers déplacements à St Etienne en Ligue 1.

-3 des 4 derniers buts de St Etienne face à Caen en Ligue 1 ont été inscrits sur coups de pied arrêtés (2 sur corner & 1 sur coup franc direct).

-St Etienne a perdu 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire), autant que lors de ses 10 précédents (5 victoires, 3 nuls).



NICOLAS PELLETIER