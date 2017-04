Suivez Rennes - Lyon

La Ligue 1 reprend ses droits avec la 31ème journée. Ce dimanche à 15 h, Lyon se déplace à Rennes. Un match aux allures de défi pour les hommes de Bruno Genesio, car cette saison la Bretagne ne leur réussit pas.





Lyon doit s'imposer sur le terrain du Stade Rennais pour rester ambitieux en cette fin de saison. Actuellement 8ème du championnat, les Bretons n'ont plus connu la défaite depuis le 18 février dernier. Cette saison les hommes de Christian Gourcuff sont champions de France des matchs nuls. Depuis le début de la saison, ils en ont réalisé 12. Résultats les Rennais ne reculent pas mais ils n'avancent pas non plus. D'ailleurs l'année dernière les deux équipes s'étaient séparées sur un nul 2-2.



Dimanche il faudra que les lyonnais s'imposent car derrière, une victoire de Marseille face à Dijon samedi, permettrait aux phocéens de revenir à un point des Gones.

Un match qui représente un danger pour l'OL. Les coéquipiers de Memphis Depay voyagent assez mal avec 7 défaites en déplacement cette saison. En plus de cela, la Bretagne ne réussit pas aux rhodaniens. Au cours de la saison en cours, Lyon n'a jamais ramené un seul point de cette région. Il y avait eu une défaite à Lorient et plus récemment sur la pelouse du Roudourou face à l'EA Guingamp.



Les joueurs du président Aulas doivent donc rester concentrés et évités les erreurs. Autre point, le buteur lyonnais, Alexandre Lacazette pourrait être absent à cause de sa blessure contre Paris il y a deux semaines. Un match qui peut être considéré comme un vrai piège pour les rouge et bleu. Ils devraient également avoir à faire à la famille Gourcuff dont Yohann qui se verrait bien jouer un mauvais tour à ses anciens partenaires.



Greg Zerbone