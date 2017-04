Suivez Nantes - Bordeaux

Suite de la 33e journée de Ligue 1. Le FC Nantes reçoit les Girondins de Bordeaux dans son stade de la Beaujoire. L'occasion pour les hommes de Sergio Conceiçao de se rapprocher de l'adversaire du jour et croire encore en une potentielle qualification en Europa League. Pour Bordeaux, une victoire pourrait définitivement éloigner les Canaris de la course aux places européennes..













Le XI de départ bordelais pour ce #FCNFCGB ! pic.twitter.com/JRevFtUNOM — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 16 avril 2017





Le FC Nantes n'a pas le droit à l'erreur ce week-end contre les Girondins de Bordeaux pour le compte 33e journée de Ligue 1. Un match qui compte pour le haut de tableau car le FC Nantes est actuellement 8e avec 42 points alors que les marines et blancs pointent en 5e position avec 49 unités. Côté Nantais, il faudra s'appuyer sur les derniers résultats qui sont très probants, le club reste sur 4 matchs sans défaites et le buteur Burkinabè, Préjuce Nakoulma est en très grande forme avec ses 4 buts. Recruté cet hiver, il est pour beaucoup dans le renouveau nantais. Outre le joueur, c'est Sergio Conceiçao qui réalise un énorme exploit avec le 11 des jaune et vert.



Depuis son arrivée, le FC Nantes a totalement redressé la barre et commence à redevenir un club attractif en France. En plus de cela, les Canaris pourront compter sur la totalité de leur effectif pour venir à bout des Bordelais.



En ce qui concerne l'effectif de Jocelyn Gourvennec, il reste sur une belle série. Hormi la défaite à Nice 2-1, les marine et blanc enchainent les succès en marquant beaucoup de buts. Une équipe bordelaise séduisante dans le jeu et qui à l'image de son meilleur buteur à l'extérieur, Gaëtan Laborde (3 buts).



Au niveau des confrontations, il y a souvent eu beaucoup de buts entre les deux formations ces dernières années. Lors de la saison 2015-2016, les équipes s'étaient séparés sur un nul 2-2. A l'aller 1-1 du côté du Matmut-Atlantique. Un match qui s'annonce très serré et le vainqueur enverra un message fort pour la fin du championnat.



GZ