Suivez Monaco - Nantes

Monaco ferme la 28ème journée de Ligue 1 avec la réception du FC Nantes. Mbappé est de nouveau titulaire dans les rangs de l'ASM.

















L'AS Monaco part largement favori dimanche contre le club Nantais. Les joueurs de la principauté ont concédé seulement une seule défaite cette saison à domicile contre Lyon en fin d'année dernière. Pour le reste, les Monégasques laissent très peu de chance à leur adversaire surtout quand il s'agit de recevoir.



Les hommes du président Vasilyev devront malgré tout faire sans El Tigre, Radamel Falcao et le défenseur Kamil Glik blessés pour ce match. Une bonne nouvelle pour le FC Nantes. Pas si sûr, car le 11 des rouge et blanc devrait être bien étoffé avec la présence de Bernardo Silva, Thomas Lemar ou encore la révélation Kylian Mbappé. A Nantes, on compte sur un pressing de très haute intensité et une stratégie sans faille du coach portugais, Sergio Conceição pour ramener un résultat positif de Louis II.





Les statistiques du match



Monaco, c'est 46 buts marqués à domicile depuis le début de la saison pour 11 concédés. Nantes, c'est 13 buts inscrits à l'extérieur, une des plus mauvaises attaques du championnat.



