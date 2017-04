Suivez Marseille - Saint-Etienne

L'Olympique de Marseille reçoit l'AS Saint-Étienne, dimanche 21h, pour la clôture de cette 33e journée de Ligue 1. A domicile, Marseille devra conserver sa bonne forme pour éloigner les Verts des places européennes en fin de saison.



















C'est un match mythique du championnat pour la fin de cette 33e journée, Marseille reçoit l'ASSE pour un match très important dans la course à la Ligue Europa. Les hommes de Rudi Garcia n'ont pas perdu à domicile depuis deux matchs et devront absolument s'imposer face à un adversaire direct. Depuis l'arrivée de Garcia, l'Olympique de Marseille a pris 48 points en Ligue 1 cette saison, autant qu'en 38 journées la saison dernière, pour arriver à l'Europe Marseille devra réaliser un sprint final sans fausse note. Après le nul à Toulouse, Marseille doit gagner mais aussi y mettre la manière devant son public.



Une victoire qui serait le meilleur des cadeaux à l'occasion du 30e anniversaire des South Winners et dans un stade qui devrait afficher 45 000 spectateurs au coup d'envoi. L'ancien coach de la Roma devra composer avec l'absence de Cabella qui est forfait pour la rencontre mais la bonne nouvelle c'est que l'OM pourra compter sur un groupe au complet.



Saint-Étienne veut rebondir au Vélodrome

En face Saint-Étienne arrive sur la Canebière avec des gros doutes. L'AS Saint-Etienne a remporté un seul de ses six derniers matchs en Ligue 1 et le groupe est inquiet avec ses mauvais résultats. Comme d'habitude en Ligue 1, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a décidé d'interdire de stade Vélodrome les supporters de l'AS Saint-Etienne, une aide en moins pour les Verts.



En plus des doutes et de l'absence des fans, Saint-Etienne va se rendre à Marseille dimanche privée de deux titulaires en puissance en défense centrale. Loïc Perrin souffre toujours du mollet et n'est pas remis pour l'occasion. Un forfait qui s'ajoute à celui de de Florentin Pogba, qui s'est blessé à la cuisse mercredi à la fin de l'entraînement du matin. Kévin Théophile-Catherine et Léo Lacroix devraient, composer l'axe de l'ASSE dimanche soir pour le choc mythique de cette 33e journée de Ligue 1. Le vainqueur peut prendre une grosse option pour la qualification en Ligue Europa...malheur au vaincu...



NP