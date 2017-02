Suivez Lyon - Metz

L'Olympique Lyonnais reçoit le FC Metz pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. Un match important pour les hommes de Bruno Genesio qui peuvent réaliser une quatrième victoire consécutive après les deux en Ligue Europa et celle face à Dijon le week-end dernier, face à eux, un groupe de Metz décimé pour ce déplacement.



















Garder le rythme des victoires, l'objectif de l'après-midi pour l'OL. Toujours aussi difficile d'enchaîner après un match d'Europa League, la semaine dernière les Lyonnais ont parfaitement négocié le jour d'après la C3, avec une belle victoire face à Dijon, dimanche dernier. Ils devront reproduire cela cet après-midi face à Metz, pour aussi garder le contact avec cette 4ème place très importante pour la fin de saison, directement qualificative pour la Ligue Europa.



Avant de commencer le mois de mars et un calendrier très chargé, il faudra garder cette bonne dynamique face à un groupe de Metz qui se déplacera dans le Rhône avec une équipe décimée. Le latéral gauche Benoît Assou-Ekotto a dû se faire poser six points de suture, il a donc déclaré forfait. Yann Jouffre et Ismaïla Sarr sont également absents. Ménagé en début de semaine, le milieu Gauthier Hein, qui se plaignait de douleurs à l'aine, a repris l'entraînement vendredi mais n'est pas disponible pour le déplacement. Malades, le milieu Renaud Cohade et l'attaquant Cheick Diabaté ne se sont pas entraînés ces derniers jours et sont aussi absents.

Alors que Lyon ne comptera "que" les absences de Maxime Gonalons, absent pour des raisons familiales, pendant que Morel est en soins. Victoire impérative, pour réaliser le quatre à la suite, et garder la bonne dynamique de fin février.



Le tweet d'avant match







Les stats d'avant-match

-Le match aller entre Metz et Lyon à Saint-Symphorien a été interrompu après 30 minutes de jeu puis définitivement arrêté, alors que les Grenats menaient 1-0 (but de Gauthier Hein).

-C'est la 1ère fois que Lyon accueille un promu lors de 3 matches de rang en Ligue 1 : 4-0 à Nancy le 8 février 2017, 4-2 v Dijon le 19 février et donc Metz ce jour.

-Lyon n'a perdu que 2 de ses 17 derniers matches face à Metz en Ligue 1 (12 victoires, 3 nuls), le 22 septembre 2001 (0-2) et le 31 août 2014 (1-2), à chaque fois à Saint-Symphorien.

-Lyon n'a perdu qu'une seule de ses 25 dernières réceptions face à Metz en Ligue 1 (16 victoires, 8 nuls), le 2 août 1997 (0-1). Il reste d'ailleurs sur 6 victoires sur ses terres face aux Messins dans l'élite.

-Lyon a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses 11 dernières confrontations face à Metz en Ligue 1. Il faut remonter au 22 septembre 2001 pour voir l'OL rester muet face à cet adversaire dans l'élite (0-2).