Suivez la présentation de Neymar puis Paris - Amiens

Choc des extrêmes ce samedi pour le compte de la 1ère journée de Ligue 1. Le PSG, sans Neymar non qualifié pour ce match, accueille le petit poucet Amiens, promu in extremis de Ligue 2 à l'ultime minute, la saison dernière. Un chiffre à retenir : le budget d'Amiens est six fois inférieur à celui du PSG... hors transferts. Le club picard reste sur deux montées en deux ans, mais ne devrait pas faire le poids face aux Galactiques parisiens. Coup d'envoi à 17h15.





Compositions probables :



PSG : Areloa - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Kurzawa - Thiago Motta, Verratti, Rabiot - Di Maria, Cavani, Pastore.



Amiens : Gurtner - El-Hajjam, Adenon, Ngosso, Bodmer, I.Cissokho - Monconduit (cap.), Ndombélé, Gues.Fofana - Charrier, Koita.



Présentation des équipes :

