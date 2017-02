Suivez Guingamp - Lyon

La victoire face à Nancy (4-0), mercredi soir n'a pas stoppé les critiques qui s'abattent sur les Lyonnais depuis le derby. Cet après-midi, l'OL se déplace sur la pelouse de Guingamp pour le compte de la 25ème journée de Ligue 1, enfin la rédemption pour les hommes de Bruno Genesio ?





Le onze guingampais : Johnsson - Martins Pereira, Sankoh, Kerbrat, Marçal - Diallo, Deaux, Didot - Benezet, Salibur, Briand.



Le onze lyonnais : Lopes - Jallet, Yanga-Mbiwa, Diakhaby, Morel - Gonalons, Tousart - Ghezzal, Fekir, Cornet - Lacazette.



Une victoire, une blessure et une ambiance tendue. C'est le résumé parfait de la soirée au Parc OL mercredi. La victoire face à Nancy, n'était qu'un petit pas vers la reconquête des supporters par les joueurs de Jean-Michel Aulas. Une ambiance tendue avant et après la rencontre, montre que les blessures du derby sont toujours présentes. Demain face à Guingamp, les Gones n'ont pas le droit à l'erreur, pour rassurer les fans et le groupe avant un match important en Ligue Europa jeudi. Pour le déplacement en Bretagne, l'entraineur de l'OL, ne pourra pas compter sur le buteur de mercredi, Mathieu Valbuena, qui souffre de la cuisse gauche. Corentin Tolisso, expulsé dans le Forez lors du derby et qui a écopé de deux matchs de suspension sera lui aussi absent, tout comme le latéral droit Rafael qui est blessé depuis plusieurs semaines aux adducteurs. Du côté des retours, Rachid Ghezzal a purgé son match de suspension mercredi et pourra donc jouer demain. Mouctar Diakhaby, rétabli de sa blessure à la cheville sera lui aussi normalement dans le groupe de Bruno Genesio.



Après sa défaite à l'Orange Vélodrome, Guingamp sera dans l'obligation de prendre des points rapidement (9ème avec 31 pts). Antoine Kombouaré pourra compter sur son groupe au complet à l'exception de Sloan Privat, pas suffisamment remis de sa tendinite à un genou, qui sera le seul absent guingampais pour la réception des Gones. L'En Avant, n'a pas gagné en Ligue 1 depuis le 17 décembre 2016 et sa belle victoire à domicile face au PSG. Prochain gros sur la liste à tomber au Roudourou Lyon ?



NICOLAS PELLETIER