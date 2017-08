Suivez en direct Rennes-Lyon, minute par minute

21h - L'objectif est très simple pour les hommes de Bruno Genesio, garder la tête de la Ligue 1 à l'issue de cette 2e journée. Pour cela il faudra reproduire la même prestation que face à Strasbourg la semaine dernière avec cette belle victoire 4-0. En face Rennes n'a pas le droit à l'erreur après le match nul face à Troyes (1-1), le Stade Rennais doit s'imposer pour la première fois devant son public.



Le Live Texte

Tweets by OL





C'est un match qui pourrait réserver un beau spectacle. Les deux équipes ont recruté pendant ce mercato. Lyon a parfaitement débuté sa saison avec une belle victoire au Parc OL (4-0) face à Strasbourg et devra donc confirmer sa bonne forme face à Rennes, ce vendredi soir. Il faudra surveiller sa recrue offensive Mariano Diaz qui s'est illustré avec un doublé tout comme Nabil Fekir, plus affûté que la saison dernière.



En face, les Rennais n'ont pas montré un très beau visage face à Troyes samedi dernier (1-1) même s'ils ont dominé la rencontre et auraient pu s'imposer face au promu. Ce premier match à domicile est donc très important pour affirmer les ambitions des Bretons cette saison après un recrutement très ambitieux. Ismaila Sarr pourrait poser des problèmes à l'OL. L'ailier gauche, arrivé cet été du FC Metz contre 17 millions d'euros sera à surveiller, il pourrait poser des sérieux problèmes à la défense de Lyon.



Les équipes probables



Rennes : Ab.Diallo – H.Traoré, Mexer, Gnagnon, Bensebaini – Mubele, Bourigeaud, B.André (cap), Baal – Tell, I.Sarr



Lyon : A.Lopes – Rafael, Marcelo, Morel (cap), Marçal – Tousart, Darder – B.Traoré, Fekir, Depay – Mariano