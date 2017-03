Suivez Dijon - ASSE

Dijon reçoit Saint-Étienne pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1. Un match important pour les Verts qui doivent absolument se réveiller pour accrocher une place européenne la saison prochaine.















- Le Dijon FCO a éliminé l'AS Saint-Etienne aux tirs au but en Coupe de France le 3 janvier 2004. Depuis, l'ASSE n'a perdu aucune de ses 3 confrontations face au DFCO (2v, 1n, tous en Ligue 1).

- L'AS Saint-Etienne a réussi 85,5% de ses passes face au Dijon FCO lors du match aller (ASSE 1-1 DFCO J9), c'est son pourcentage le plus élevé dans un match de Ligue 1 cette saison.



Dijon FCO

- Le Dijon FCO a marqué 38 buts en Ligue 1 cette saison, autant qu'en 38 journées lors de sa première saison dans cette compétition (2011/2012).

- Le Dijon FCO n'a remporté aucun de ses 4 derniers matchs en Ligue 1 (1n, 3d), c'est sa deuxième plus longue série de matchs sans victoire dans cette compétition cette saison (8 matchs du 29 octobre au 18 décembre 2016).

- Le Dijon FCO a obtenu un seul clean-sheet lors de ses 8 derniers matchs de Ligue 1 (DFCO 2-0 SM Caen J25), aucun lors des 4 derniers.

- Le Dijon FCO a inscrit 38% de ses buts dans le dernier quart d'heure à domicile en Ligue 1 cette saison (8 de ses 21 buts).



AS Saint-Etienne

- L'AS Saint-Etienne pourrait remporter sa 1000ème victoire en Ligue 1 (2343 matchs, 999 victoires), seuls l'Olympique de Marseille (1052) et les Girondins de Bordeaux (1017) ont déjà atteint ce total.

- L'AS Saint-Etienne a enchaîné 4 matchs consécutifs sans victoire pour la première fois de la saison en Ligue 1 (2n, 2d).

- L'AS Saint-Etienne a fait 4 nuls en 4 matchs contre les promus en Ligue 1 cette saison.

- Loïc PERRIN a inscrit 26 buts en Ligue 1 avec l'ASSE, seul Romain HAMOUMA a marqué autant dans l'effectif actuel des Verts.



NICOLAS PELLETIER