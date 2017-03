Suivez Caen - Monaco

Et Monaco partira bien évidemment archi favori pour cette rencontre. Les hommes de Jardim réalisent une saison exceptionnelle avec une différence de buts de plus 58, la plus haute en Europe. Cette saison, les joueurs de la principauté n'ont perdu que deux fois hors de leur base, la dernière en date face à Toulouse fin 2016.



Pour le reste, les hommes de Leonardo Jardim ont un bilan impressionnant. En plus de cela, ils seront forcément poussés par cette magnifique qualification contre Manchester City. Radamel Falcao pourraient bien revenir pour cette rencontre et Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Thomas Lemar ou Benjamin Mendy sont en pleine forme. Tous réalisent une saison de très très haut niveau.



Le PSG joue contre Lyon et c'est un Nice affaibli qui sera sur le terrain d'une équipe nantaise en plein renouveau. Résultats les deux prétendants de Monaco pourraient bien perdre des points ce week-end.



Une aubaine pour les rouge et blanc dans la conquête du titre. Même si Caen et son entraîneur Patrice Garande donneront tout pour accrocher un résultat, si l'ASM prend au sérieux ces Normands les trois points ne devraient pas être loin au final. Côté dynamique, le SM Caen reste sur un match nul et une défaite en championnat. Méfiance tout de même pour Monaco, car pour le moment Nice et Lyon, deux équipes qui jouent les premières places sont tombées cette saison au stade Michel d'Ornano. Principal danger côté Caennais, l'attaque avec l'ex-Lillois Rodelin et le Croate Ivan Santini. Ce dernier reste sur deux buts lors de ces deux précédents matchs.



En ce qui concerne l'ASM, seul Guido Carrillo et Boschilia ne participeront pas à cette rencontre, les deux étant blessés. Ils pourront compter notamment sur Bernardo Silva, meilleur buteur du club à l'extérieur (5 buts) ainsi que la petite pépite Mbappé. Monaco pourrait faire un pas de plus vers le titre avec une victoire. Rappelons que lors du match aller, les coéquipiers de Thomas Lemar s'étaient imposés sur un petit 2 buts à 1. La dernière victoire de Caen face à Monaco remonte à la saison 2012, les deux formations étaient alors en Ligue 2.



Greg Zerbone