Strasbourg veut se servir en Ligue 2





Plombé par les départs de ses buteurs Baptiste Guillaume et Khalid Boutaïb, Strasbourg doit recruter en attaque. Après Nuno Da Costa, le promu alsacien aurait ciblé un ancien sociétaire du championnat de France.



Formé à Saint-Etienne, et également passé par Reims, le Gazélec Ajaccio et Clermont, Idriss Saadi serait en contact avancé avec l'équipe de Thierry Laurey, nous apprend France Football.



Âgé de 25 ans, l'international algérien est sous contrat avec Cardiff City, qui l'a prêté la saison dernière à Courtrai.