Strasbourg recrute Pablo Martinez (off.)

Pablo Martinez s'engage avec Strasbourg pour les deux prochaines saisons. Le joueur évoluait à Angers cette saison.





"Je suis et heureux et fier de rejoindre le Racing", voici les mots de la nouvelle recrue du promu strasbourgeois, Pablo Martinez. Il signe pour deux ans et jouait au SCO d'Angers la saison dernière. A 29 ans, il est passé par la Gazelec Ajaccio durant sa carrière.