Strasbourg fait son marché en Italie

Le champion de France de Ligue 2, va devoir se renforcer pendant ce mercato pour être au niveau de la Ligue 1. Le club piste un joueur en Italie.

Après le départ de Boutaib en Turquie, le RCSA va devoir recruter pour pouvoir se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. C'est dans ce sens que le club piste, d'après Yahoo Sport, Alexandre Coeff, joueur de l'Udinese et ancien du GFC Ajaccio et de Brest, pour la saison prochaine. Le défenseur possède une grande expérience et ce profil intéresse les dirigeants de Strasbourg.