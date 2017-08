Strasbourg bat Lille au terme d'un scénario rocambolesque

Lille a subi ce dimanche son premier revers de la saison à Strasbourg (3-0), lors de la 2e journée de Ligue 1. Les supporters des deux camps se souviendront longtemps de ce match en Alsace. En première période, Marcelo Bielsa a effectué trois changements, dont deux pour cause de blessure. Et après la pause, Mike Maignan s'est fait exclure, obligeant Nicolas De Preville à enfiler les gants. Après un gros arrêt face à Idriss Saadi, l'habituel attaquant a dû s'incliner sur un but de Jonas Martin (74e), sur un corner de Dimitri Lienard. Ce dernier a ensuite ajouté un deuxième but, sur penalty (82e), avant celui de Jérémy Grimm (88e). A noter que c'est Ibrahim Amadou qui a fini la rencontre dans les buts. Le promu alsacien signe donc son premier succès, alors que le Losc devra se remettre de cet après-midi noir.





