Sondage : Iker Casillas à l'OM, une bonne idée ?

Selon le journaliste Hugo García, l'OM aurait formulé une offre de 2 ans pour attirer Iker Casillas la saison prochaine. Marseille cherche absolument un gardien et observe de près les prestations du portier de Porto. À plusieurs reprises des émissaires marseillais ont été aperçus à l'Estádio do Dragao. Le nom du portier espagnol vient donc s'ajouter à ceux de Rui Patricio et Steve Mandanda, qui circulent depuis plusieurs jours pour remplacer Yohann Pelé.