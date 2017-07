Sneijder à Nice, ça discute

Dans son édition du jour, le quotidien L'Equipe confirme que l'OGC Nice a bien étudié le dossier de Wesley Sneijder mais l'éventuelle arrivée du Néerlandais sur la Côte d'Azur est encore loin d'être actée.



Même si le meneur de jeu est actuellement libre de s'engager avec le club de son choix depuis la rupture de son contrat avec Galatasaray, son agent a confié à RMC qu'il n'y avait rien de concret pour le moment.



"J'ai découvert ce stade et ce public fantastiques contre l'Ajax, mais nous n'avons absolument pas discuté de Wesley avec les dirigeants niçois. Peut-être y aura-t-il un intérêt plus tard. Pour l'instant, il n'y a absolument rien. On va voir. Il a l'avantage d'être sans contrat, a expliqué Guido Albers. La Sampdoria Gênes et plusieurs clubs chinois et américains sont également à l'affût.