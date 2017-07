SM Caen : Santini la clé du maintien Caennais

Caen devrait jouer son maintien pour la saison à venir. Les joueurs de Patrice Garande auront fort à faire dans ce championnat et devront compter sur les bonnes performances de son attaque Santini, Rodelin pour espérer faire un bon championnat.

Le Stade Malherbe s'apprête à entamer une nouvelle saison. L'année dernière ils sont passés tout proche d'une place de barragiste mais ont finalement échappé à ce sort grâce à un match nul 1-1 ramené du Parc des Princes lors de la dernière journée. Cette saison, le club va tout faire pour se maintenir dans l'élite.



Pour cela, le club s'est montré assez actif sur le mercato. Pour les départs, l'équipe a perdu le jeune talent Makengo (Nice), Adéoti (Auxerre), Tell (Rennes) et Ben Youssef à Kasimpasa. Caen a également prêté Alhadur (Châteauroux), Sané (Auxerre) et Reulet (Boulogne). Nicolas Seube, un monument du club a pris sa retraite.



Dans le sens des arrivées, les dirigeants ont accueilli Peeters (St-Trond), Mbengue, le gardien de l'OM Brice Samba, Djiku pour 2 millions d'euros et Sankoh de Guingamp. Autre nouvelle, le recrutement définitif de Frédéric Guilbert, prêté au club normand la saison passée. Kouakou, Nkololo et Le Joncour sont revenus de prêt.





Objectif maintien pour le Stade Malherbe



Cette année, les ambitions du club seront une nouvelle fois de valider son maintien en Ligue 1. Les joueurs de Patrice Garande l'ont déjà fait la saison dernière et vont s'inspirer de ce parcours pour rester au moins une saison de plus dans l'élite.



L'effectif comporte des joueurs de caractère avec une grosse expérience en Ligue 1. Des ingrédients qui ne peuvent qu'aider le club pour atteindre ce but.



Homme à suivre:

Côté Normands, le joueur à suivre sera Ivan Santini. Auteur d'une très belle saison avec la bagatelle de 15 buts inscrits, le Croate devra pousser son équipe au succès et réaliser une saison similaire si son club veut se maintenir. Courtisé un temps par l'Olympique de Marseille, Santini est toujours-là et pourra s'appuyer sur sa belle saison en championnat de France.



Avis de la rédaction:

Cette saison s'annonce très compliquée pour les Caennais. La Ligue 1 Conforama paraît plus compétitive que l'année dernière et les formations se sont, pour le moment bien renforcées. Chaque année, le Stade Malherbe flirte avec les places dangereuses. Cette saison il sera difficile d'échapper à cette lutte.



Avec un Santini en forme, Patrice Garande et ses hommes ont les moyens de rester au sommet cette année. La rédaction voit l'équipe se classer entre la 18 et 19e place pour la saison à venir.



Equipe probable