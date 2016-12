Silvestre quitte le Stade Rennais

Mikaël Silvestre, chargé de mission au Stade Rennais, et le club breton ont mis un terme "d'un commun accord" à leur collaboration, a annoncé le club. Aucune raison n'a été avancée par le 7e de Ligue 1, sur les raisons du départ de l'ancien défenseur latéral international (40 sélections).



Silvestre, âgé de 39 ans, était arrivé en 2015 chez les Rouge et Noir, avec le titre de "chargé de mission auprès du président René Ruello". Il avait entrepris une formation de manageur général. Une reconversion à laquelle il aspirait après une carrière qui l'a vu porter les couleurs de l'Inter Milan, de Manchester United, où il joua neuf ans, d'Arsenal et du Werder Brême. A son palmarès: une Ligue des champions, une Coupe intercontinentale et cinq titres de champion d'Angleterre.