Sertic hésite à rejoindre le projet marseillais

D'après les informations de La Provence, Grégory Sertic n'est plus très emballé à l'idée de rejoindre l'OM. Le vice-capitaine bordelais aurait été menacé de mort par des supporters girondins et serait refroidi par l'accueil des fans phocéens, qui ont retrouvé quelques propos favorables au PSG. Le quotidien ajoute que le club marseillais n'a pas fait de nouvelle offre, suite à l'intervention de Jean-Louis Triaud, et que les dirigeants olympiens creusent d'autres pistes.