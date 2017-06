Sergio Conceiçao quitte Nantes pour Porto

Sergio Conceiçao a décidé de quitter le FC Nantes. Le club nantais a officialisé ce mardi le départ de l'entraîneur portugais.

Les Canaris ont confirmé l'information sur Twitter et sur leur site officiel. "Malgré toute la confiance et le soutien que le club et ses supporters ont manifesté à leur entraîneur et un contrat récemment renouvelé jusqu'au 30 juin 2020, Sergio Conceiçao a fait part à la Direction du FC Nantes de sa volonté irréversible de rejoindre le FC Porto, sans délai", a indiqué le club de Ligue 1. De son côté, le président nantais Waldemar Kita a regretté ce départ précipité. "J'avais fait en sorte de lui donner tous les moyens pour qu'il poursuive l'aventure. Désormais, nous recherchons un nouvel entraîneur et les propositions ne manquent pas, preuve que le FC Nantes est attractif", a-t-il confié.