Saul Niguez renvoie dans ses cordes le PSG

Alors qu'il était annoncé très proche du PSG, Saul Niguez ferme déjà la porte à un départ pendant l'été et il veut rester à l'Atlético pour continuer à grandir.

"Tout est clair, je veux rester à l'Atletico, a-t-il confié dans des propos rapportés par Deportes Cuatro. Je n'ai aucune intention de partir. Je suis très heureux ici. Tout le monde aimerait toucher un peu plus. Pas pour moi, je joue au football parce que j'aime ça. Mais pour aider ma famille, mes frères, mes neveux... Avoir le soutien d'un club pour aider ma famille, c'est le plus important pour moi." Avant d'indiqué : "J'ai obtenu la confiance de Simeone, et j'ai eu du mal à la gagner. Partir serait compliqué. Je devrais tout recommencer à zéro. Je n'ai pas l'intention de quitter l'Atletico. Sauf s'il se passe quelque chose de rarissime... Mais ce n'est pas ma volonté."