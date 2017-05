Sauf surprise, Nice va perdre Balotelli et Belhanda

Troisième de la Ligue 1, l'OGC Nice réalise une très belle saison. Malgré tout pour cause de finances, l'effectif de Lucien Favre va se voir privé de deux joueurs majeurs.

D'après les informations de Nice Matin, le GYM va perdre Balotelli et Belhanda à l'inter-saison. Super Mario devrait quitter la France ou Las Palmas est très intéressé et serait prêt à le recruter rapidement.



Pour Younès Belhanda, le joueur est prêté au club azuréen pour la saison avec une option d'achat de 9 millions d'euros. Un montant que les dirigeants niçois ne seraient pas en mesure de payer au club ukrainien, malgré l'envie pour Lucien Favre de le conserver dans l'effectif. Nice devra donc se montrer malin et inspiré pour son recrutement.



Mario Balotelli devrait quitter l'OGC Nice cet étéhttps://t.co/mP4fLdZdj6 pic.twitter.com/2xbX6peDOg — Nice-Matin (@Nice_Matin) 9 mai 2017





GZ