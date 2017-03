Sanson revient sur son transfert à Marseille

Morgan Sanson arrivé durant le dernier mercato s'est confié dans les colonnes du Parisien sur son adaptation ainsi que son transfert.

" En venant ici, je m'étais préparé à ce que ce soit très difficile. Et je n'oublie pas que, pour mon premier match à l'OM, je fais une passe décisive à l'adversaire ! (Il rigole.) Il a fallu que je digère mon transfert et son montant, ce n'est pas négligeable. J'ai essayé de faire abstraction de ça, de rester sur ma lancée avec Montpellier, de travailler. Avec les joueurs autour de moi, c'est assez facile de m'épanouir, j'ai trouvé rapidement mes repères. On veut tous jouer un beau football. Et puis, en dehors, je pense être quelqu'un de plutôt sympa", explique Morgan Sanson.