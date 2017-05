Sanson affirme que "du beau monde va arriver cet été"

Morgan Sanson était en conférence de presse, ce jeudi midi, avant le match de la 38e journée de Ligue 1 face à Bastia. Retrouvez ses déclarations.

"Payet absent, c'est une perte pour nous, mais on a confiance en notre groupe. On va s'adapter comme on fait depuis plusieurs matchs."



"On sait qu'il y a du beau monde qui va arriver cet été. On a hâte de voir ça, on verra bien."



"Ma vie n'a pas changé, je suis toujours Morgan Sanson, tout le monde me dit que je suis resté le même donc ça fait plaisir."



"Le Vélodrome a eu une grande place cette saison. Quand on a public comme ça, on a qu'une envie, c'est de les récompenser."



"Finir meilleur passeur ? Je ne porte pas vraiment attention à ça, tant mieux si je finis en tête, mais si Seri me rattrape tant mieux pour lui. Ce qui m'importe, c'est le collectif. Quand j'étais à Montpellier, j'avais dit que Marseille malgré son début de saison, finirait entre la première et la cinquième place. Si on termine 5e, ça sera une bonne saison."



"On est un groupe qui vit bien ensemble. On est solidaire, on a plus envie de faire l'effort pour les autres. On est un groupe qui travaille dans le même sens. Tout le monde est resté lucide, calme, c'est ce qui nous a permis de ramener ce match nul de Bordeaux. On était allé à Bordeaux pour gagner, mais vu le début de match, on a su ne pas perdre ce match. On a su répondre de bonne manière. On attaque ce match de Bastia avec beaucoup de confiance."