Saint-Etienne - Nantes : 0-1 à la pause

Saint-Étienne accueille Nantes pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 dans un duel-clé pour une place européenne.

















Nantes européen à la fin de la saison ? Oui, c'est bien possible. En affrontant Saint-Étienne et Bordeaux lors des deux prochaines journées, les Canaris peuvent faire un grand pas vers l'Europa League. Relégable en début de saison, Nantes doit son sauvetage à un seul homme, Sergio Conceição. Deux statistiques pour imager le FC Nantes avec le technicien portugais, avant Conceição (16 matchs) 19e de la Ligue 1. Depuis l'arrivée de Conceição, 15 matchs de Ligue 1 et 4e au classement, une transformation impressionnante. Des chiffres, mais aussi le style de jeu qui a complètement changé avec une projection plus rapide vers l'avant et une philosophie de jeu qui prône l'attaque. "C'est un coach qui a beaucoup à donner. Il est très dynamique, il s'est super bien intégré à l'équipe et il s'est fait apprécier de tout le groupe. Avec son staff, c'est un coach qui nous fait progresser au quotidien et ça se voit sur nos matches", avait déclaré Amine Harit sur Goal.com il y a quelques jours. L'entraîneur qui fait l'unanimité au sein du club voudrait offrir pour sa première saison l'Europe au public de La Beaujoire. Seul point faible pour le FC Nantes, la défense. Nantes a encaissé 45 buts en Ligue 1 cette saison, son total le plus élevé depuis son retour dans cette compétition devra faire attention aux Verts qui n'ont plus joué depuis quatre semaines.



Saint-Étienne lance enfin son sprint final

En face l'AS Saint-Etienne qui a perdu seulement 2 de ses 15 derniers matchs face aux Canaris, tous en Ligue 1 (7v, 6n, 2d), voudra absolument l'emporter pour ne pas se laisser distancer sur les principaux concurrents dans la course à l'Europe et surtout ne pas voir son adversaire du jour lui revenir dessus au classement. Après quatre semaines sans match, Saint-Étienne doit lancer son sprint final de la meilleure des manières avant de connaître un programme qui va se compliquer (OM - PSG - Bordeaux) lors des prochaines journées.