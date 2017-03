Rui Patricio futur gardien de Marseille ?

Marseille veut renforcer son secteur défensif et donc le poste de gardien. Un portier attire l'attention des dirigeants de l'Olympique de Marseille, Rui Patricio, le champion d'Europe en titre avec le Portugal.

Marseille veut un gardien de but de grande envergure et va donc partir à la recherche de la perle rare lors du prochain mercato d'été. La direction du club pourrait se tourner vers un portier champion d'Europe en titre. Selon les informations d'A Bola, des contacts existent entre l'OM et le club du Sporting Club du Portugal concernant Rui Patricio pour un transfert lors du prochain mercato. Il est sous contrat avec son club jusqu'en 2022, si Marseille veut attirer le portier dans le sud de la France, il faudra débourser au minimum 20 millions d'euros.