Ruffier décidé à quitter l'ASSE pour Nice

Stéphane Ruffier n'est pas forcément encore sur de rester au club de Saint-Etienne la saison prochaine. Le gardien intéresse l'OGC Nice.

"Stéphane a prolongé en novembre dernier jusqu'en 2021, il lui reste quatre ans de contrat, et il n'est pas question pour lui de partir huit mois plus tard même s'il doit gagner quelques euros de plus." C'est ce que Patrick Glanz, l'agent de Stéphane Ruffier, annonçait récemment pour l'avenir du portier de l'AS Saint-Étienne, il semblerait bien qu'un départ soit plus que jamais à l'ordre du jour.



Selon un journaliste de France Bleu Azur, le dernier rempart de l'ASSE se serait rendu à Nice ce mardi afin de rencontrer les dirigeants du GYM. Ruffier pourrait donc se laisser tenter par l'aventure niçoise avec notamment un 3e tour préliminaire de Ligue des champions à jouer en juillet prochain.



