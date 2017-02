Rudi Garcia : "On ne peut pas mettre 30 millions sur tous les joueurs qu'on recrute"

Interrogé sur l'absence de recrutement d'un attaquant et particulièrement sur la possibilité qu'il y avait eu de faire venir Andy Delort, cet hiver, Rudi Garcia a donné des précisions sur le profil recherché. "Il ne faut pas voir que pour les cinq mois, il faut voir si ce sont des joueurs qui peuvent apporter pour les années à venir et qui s'inscrivent dans le projet. On a évalué plein d'attaquants, il y en avait de très chers, mais on ne peut pas mettre 30 millions sur tous les joueurs qu'on recrute", a-t-il déclaré aux journalistes.