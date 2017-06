Rudi Garcia : "Il faudra plusieurs mercatos pour modeler l'effectif"

Dans un long entretien au magazine France Football, Rudi Garcia a décidé d'apporter des précisions sur le prochain mercato de l'OM pendant l'été. Pour lui, il faut construire une belle équipe...mais sur plusieurs mercatos.

"Sportivement, avec Andoni (Zubizarreta), on met nos réseaux en commun et on essaye de trouver des joueurs qui nous satisfassent tous les deux. On a défini les profils de ceux que l'on souhaite recruter et on n'a pas eu de mal à se mettre d'accord. L'équipe est en pleine construction, il ne faut pas se tromper, sachant qu'on a besoin d'au moins un joueur par ligne. Une enveloppe recrutement, une grille salariale et un budget prévisionnel ont été définis et il faudra s'y tenir , a indiqué le coach de l'OM.



"Quand tu pars d'un feuille blanche pour arriver à l'effectif que tu veux, ça ne peut pas se faire en six mois, ni en dix-huit mois. Il faudra plusieurs mercatos pour modeler l'effectif que l'on souhaite. Cette saison, on avait pléthore de joueurs à certains postes et on était démunis à d'autres. Mais on ne va pas tout casser non plus et on gardera une ossature de ce qui a fonctionné, notamment lors de nos trois derniers mois".



"Il faut du caractère pour jouer au Vélodrome. Les joueurs ne doivent pas perdre leurs moyens si, sur certains matches, le public est déçu ou s'il devient plus exigeant. On a besoin de joueurs qui ne se cachent pas et qui prennent leurs responsabilités. Andoni s'en aperçoit et il nous en parle souvent. Dès que l'on évoque Marseille, les joueurs sont intéressés. Voilà, ça situe le club dans lequel on est."