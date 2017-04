Rolando revendique une place dans le projet marseillais

Rolando était en conférence de presse cet après-midi avant le match face à Caen, dimanche. Il a affirmé qu'il ne souhaite pas partir de l'OM la saison prochaine.

"L'OM ça me fait envie depuis longtemps, c'est pour ça que je suis venu ici. Le projet OM Champions, bien sûr en parle entre nous. On essaye d'en faire partie, mais ce n'est pas nous qui décidons. Si je reste, c'est pour travailler pour jouer. Après le coach qui décidera, dans mon contrat, il n'y a pas marqué titulaire."



"Dans le football, on sait que les choses changent vite, quand on a commencé la saison c'est moi qui devait partir. Donc aux autres défenseurs je leur dis de profiter de porter le maillot et si à la fin quelqu'un doit partir, il aura fait son boulot."



"Gomis, les chiffres parlent pour lui. C'est le seul véritable attaquant de l'effectif, avec lui ça change tout, c'est un vrai attaquant, même si Clinton et Rémy ont dépanné."



"J'accepte les critiques tant qu'il y a du respect. Dans le foot, on regarde plus les attaquants que les défenseurs. Les critiques font partie du métier."