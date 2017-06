Rivère revient sur la prolongation de Favre avec l'OGC Nice

Sauf surprise, le technicien de Nice, Lucien Favre devrait rester sur le banc la saison prochaine. L'occasion pour Jean-Pierre Rivère de revenir sur cette discussion.

"Je suis confiant, c'est un grand entraîneur. Quand vous avez un entraîneur comme Lucien qui fait une belle saison, c'est évident qu'il y a des opportunités. Oui, il a été séduit par le Borussia Dortmund. On a aussi pris le temps de lui donner nos arguments. Je comprends qu'il se soit interrogé sur le fait de rester ou pas mais il se plaît aussi à Nice. Le Borussia est arrivé un peu tard, je pense. Dans la discussion, on a montré toute la pertinence de notre projet et à un moment donné on a fermé la porte. Je pense que ça l'a titillé. C'est du temps, de la négociation, de l'échange mais toujours en pleine liberté", a confié le président du GYM.