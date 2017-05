Ribéry de retour à Marseille, la folle rumeur

Un retour à Marseille pour Ribéry ? L'OM aurait reçu une proposition pour s'attacher les services de Franck Ribéry, qui envisage un départ du Bayern Munich en fin de saison.



Franck Ribéry va normalement quitter le Bayern Munich en fin de saison même si à l'automne dernier il a prolongé son contrat avec le club allemand. Le Bayern veut recruter du sang neuf et d'après certaines informations, le club phocéen s'est vu proposer les services de l'ancien de la maison.



Plusieurs clubs chinois et même une offre en Turquie, à savoir Trabzonspor, pour le joueur du Bayern avec des clubs en Chine qui sont prêts à sortir un gros chèque pour l'attirer ce qui n'est pas le cas de l'OM. D'après le site Le Phocéen, un dirigeant du club bavarois aurait approché Andoni Zubizarreta lors de la visite des dirigeants de Marseille au sein du club.



Le joueur pourrait donc prendre le chemin inverse et retrouver la Canebière, il sort d'une belle saison avec le Bayern Munich à 34 ans avec 4 buts et 18 passes décisives en 31 matches.



N.P