Reynet-Carrasso, le duel pour Montpellier

C'est le poste qui va faire débat à Montpellier pendant le mercato. Montpellier va devoir recruter un gardien et un duel Reynet-Carrasso se dessine pour ce poste.

La vente de Boudebouz et le recrutement d'un gardien sont les deux dossiers chauds du mercato à Montpellier. Baptiste Reynet va quitter Dijon et pourrait rejoindre le club de Montpellier lors du prochain mercato. Il vient de réaliser une très bonne saison avec son club et attire les regards de plusieurs clubs de Ligue 1. Il devrait normalement remplacer Geoffrey Jourdren qui est annoncé sur le départ.



Un autre nom revient avec insistance à Montpellier pour ce poste, celui de Cédric Carrasso qui vient de quitter Bordeaux et qui recherche actuellement un nouveau défi. En Interne, son profil est très apprécié par les dirigeants mais son salaire pourrait représenter un blocage pour son arrivée. Pour information, Pionnier va être prolonger d'un an et sera donc la doublure du gardien qui va arriver. Les autres arrivées possibles du côté du club serait celui du latéral droit d'Auxerre Ruben Aguilar (24 ans).