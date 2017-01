Rennes - PSG à 17h00

Le Stade Rennais accueille le PSG qui a entamé l'année par de faciles qualifications en coupes de France et de la Ligue, cet après-midi lors de la 20e journée de Ligue 1. Un test un peu plus sérieux pour les hommes d'Emery que Bastia et Metz, les deux dernières victimes du club parisien.







Equipes probables :



Rennes : Costil - Danzé (cap.), Mexer, Gnagnon, Baal - G.Fernandes, Prcic, B.André, Grosicki - Y.Goucuff, Kalulu.



PSG : Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Kurzawa - Thiago Motta, Verratti, Matuidi - Di Maria, Draxler, Cavani.