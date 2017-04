Rennes peut s'enfoncer, Lorient pour espérer, Metz veut distancer Caen

Suite de la 33e journée de Ligue 1 avec le multiplex des matchs à 20h00 avec un choc pour le maintien entre Metz et Caen, Rennes recevra Lille, Lorient ira à Montpellier et enfin Guingamp recevra Toulouse.

EA Guingamp - Toulouse FC

- Le Toulouse FC a remporté son dernier match face à l'EA Guingamp (TFC 2-1 EAG J5). Il n'avait remporté qu'une seule des 12 premières confrontations face à l'EAG en Ligue 1 (1v, 4n, 7d).

- L'EA Guingamp a remporté ses 6 matchs à domicile face au Toulouse FC en Ligue 1.

- L'EA Guingamp (43 buts encaissés) a encaissé au moins 42 buts lors de 9 de ses 11 saisons en Ligue 1, dont les 9 dernières.

- L'EA Guingamp a perdu 8 de ses 13 matchs de Ligue 1 en 2017 (3v, 2n, 8d). Il avait perdu seulement 5 de ses 19 matchs lors de la phase aller dans cette compétition (8v, 6n, 5d).

- L'EA Guingamp a remporté 60% de ses matchs à domicile en Ligue 1 cette saison (9 victoires en 15 matchs), c'est son pourcentage le plus élevé dans cette compétition.

- L'EA Guingamp a remporté 9 victoires à domicile en Ligue 1 cette saison, c'est son deuxième total le plus élevé (à égalité avec les saisons 1995/1996 et 2014/2015, et derrière ses 11 victoires en 2002/2003).

- Le Toulouse FC a pris 41 points en Ligue 1 cette saison, plus qu'en 38 journées la saison dernière (40 points en 2015/2016).

- Le Toulouse FC a perdu un seul de ses 10 derniers matchs en Ligue 1 (3v, 6n, 1d lors de OL 4-0 TFC J29), c'est le seul match au cours duquel il a encaissé plus d'un but.



FC Metz - SM Caen

- Le SM Caen a remporté son dernier match face au FC Metz (SMC 3-0 FCM J18). Il n'avait remporté aucune des 5 confrontations précédentes en Ligue 1 (1n, 4d).

- Le FC Metz (5v, 2d) a remporté 5 de ses 7 derniers matchs à domicile contre le SM Caen toutes compétitions confondues.

- Le FC Metz a concédé au moins 14 défaites lors de ses 8 dernières saisons en Ligue 1. La dernière fois que le FC Metz a concédé moins de 14 défaites dans cette compétition, c'était lors de la saison 1999/2000 (8 défaites).

- Le FC Metz s'est toujours incliné après avoir concédé l'ouverture du score à l'extérieur en Ligue 1 cette saison (10 fois).

- Neuf des 14 défaites du FC Metz en Ligue 1 ont été avec un écart d'au moins 3 buts cette saison, dont ses 4 dernières.

- Avec 18 défaites cette saison, le SM Caen a égalé ses 3ème plus mauvaises performances en Ligue 1 (18 défaites saisons 2011/2012 et 1988/1989, 19 défaites saison 1993/1994, 22 défaites saison 1994/1995).

- Le SM Caen a concédé 13 de ses 18 défaites sans avoir marqué en Ligue 1 cette saison.

- Le SM Caen a encaissé 54 buts en Ligue 1 cette saison, plus qu'en 38 journées la saison dernière (52 buts encaissés).

- Le SM Caen n'a remporté aucun de ses 5 derniers matchs de Ligue 1 (1n, 4d), il n'avait jamais joué 5 matchs consécutifs sans victoire dans cette compétition cette saison.



Rennes - Lille

- Il y a eu 5 matchs nuls lors des 7 derniers matchs entre le LOSC et le Stade Rennais FC en Ligue 1 (1v LOSC, 5n, 1v SRFC). Les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1 lors de ces 3 dernières confrontations.

- Le LOSC a perdu seulement 3 de ses 28 derniers matchs face au Stade Rennais FC en Ligue 1 (12v, 13n, 3d).

- Le Stade Rennais FC est invaincu à domicile face au LOSC depuis le 21 février 2010 toutes compétitions confondues (SRFC 1-2 LOSC en Ligue 1), soit 7 matchs (2v, 4n en Ligue 1 et 1v en Coupe de France).

- Lors du match aller (LOSC 1-1 SRFC J19), Paul-Georges NTEP (22') a ouvert le score pour le Stade Rennais FC avant que EDER (89') n'égalise pour le LOSC dans les dernières minutes du match.

- Le Stade Rennais FC a remporté 1 seul de ses 16 derniers matchs en Ligue 1 (1v SRFC 1-0 FCL J27, 10n, 5d). Avec 13 points, 11 buts marqués et 18 buts encaissés, le SRFC a le plus mauvais bilan sur cette période dans cette compétition (derrière Dijon FCO 13 points, 18 buts marqués, 25 buts encaissés).

- Le Stade Rennais FC a remporté un seul match de Ligue 1 en 2017 (SRFC 1-0 FC Lorient J27), comme le SC Bastia, c'est le total le plus faible dans cette compétition.

- Le Stade Rennais FC, le SC Bastia et l'AS Nancy Lorraine (9 buts chacun) sont les trois équipes qui ont inscrit moins de 10 buts en Ligue 1 depuis le début de l'année 2017.

- Le Stade Rennais FC a inscrit plus d'un but lors de seulement 3 de ses 26 derniers matchs en Ligue 1 (8 fois sans marquer, 15 fois un seul but marqué et 3 fois deux buts marqués).



Montpellier - Lorient

- Le Montpellier Hérault SC est invaincu face au FC Lorient en Ligue 1 depuis le 4 décembre 2013 (MHSC 0-2 FCL), soit 6 matchs (2v, 4n).

- Le Montpellier Hérault SC a remporté 7 de ses 9 matchs à domicile face au FC Lorient en Ligue 1 (7v, 2d).

- Le FC Lorient a inscrit 2 buts dans la première demi-heure (16' et 24') lors du match aller face au Montpellier Hérault SC (FCL 2-2 MHSC J11), avant d'être rejoint au score (45'+2 et 69'). Sylvain MARVEAUX (FCL) et Morgan SANSON (MHSC), parti à l'Olympique de Marseille depuis, avait été impliqué sur les 2 buts de leurs équipes (1 but et 1 passe décisive chacun).

- Le Montpellier Hérault SC a toujours marqué au moins 45 buts au cours de ses 6 dernières saisons en Ligue 1.

- Le Montpellier Hérault SC a remporté son dernier match de Ligue 1 (SMC 0-2 MHSC J32), il a remporté 2 matchs consécutifs qu'une seule fois dans cette compétition cette saison (2v les 11 et 19 février 2017).

- Le Montpellier Hérault SC a obtenu un clean sheet lors de son dernier match en Ligue 1 (SMC 0-2 MHSC J32), il n'a plus obtenu 2 clean sheets consécutifs depuis plus d'un an dans cette compétition (2 clean sheets les 27 février et 5 mars 2016).

- Le Montpellier Hérault SC a perdu ses 2 derniers matchs à domicile en Ligue 1, c'est autant de défaites que lors de ses 16 précédents matchs à domicile dans cette compétition (9v, 5n, 2d).

- Le Montpellier Hérault SC n'a remporté aucun de ses 3 derniers matchs à domicile en Ligue 1 (1n, 2d), il n'a plus joué au moins 4 matchs à domicile sans gagner dans cette compétition depuis 2015 (6 matchs du 2 mai au 24 septembre 2015).

- Le FC Lorient a remporté 3 matchs consécutifs en Ligue 1 pour la première fois depuis septembre 2015 (3v du 12 au 23 septembre 2015).

- Le FC Lorient n'a plus remporté 4 matchs consécutifs en Ligue 1 depuis 2013 (5v du 23 novembre au 14 décembre 2013).

- Le FC Lorient a marqué lors de ses 5 derniers matchs de Ligue 1, il a égalé sa plus longue série cette saison (5 matchs du 26 novembre au 17 décembre 2016).



