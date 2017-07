Rennes : enfin une saison pleine ?

Cette saison, le Stade Rennais de Christian Gourcuff va tenter de faire une saison pleine. Champion de France des matchs nuls l'année dernière, le club a recruté jeune afin d'atteindre ses objectifs.

Le Stade Rennais a connu quelques mouvements cet été. Pour le moment, quatre joueurs ont quitté le club. Le premier se nomme Gelson Fernandes parti en Allemagne pour signer avec l'équipe de Francfort. Giovanni Sio et Pedro Mendes ont suivi la même route pour s'engager tous deux avec le Montpellier Hérault. Dernier départ, celui de Wesley Saïd qui retrouve Dijon.



Pour les arrivées, là aussi l'équipe bretonne a bien avancé les choses. A ce jour, quatre noms ont rejoint l'effectif: Brandon, 22 ans qui signe en provenance de Majorque (D2 ESP), Jordan Tell, 20 ans (Caen), Faitout Maouassa, 19 ans suivi par l'OM qui arrive de Nancy et Benjamin Bourigeaud le Lensois de 23 ans, auteur d'une superbe saison en Ligue 2.





Des ambitions revues à la baisse ?



Côté ambition, Rennes est capable de pourquoi pas jouer la 7 ou 8e place, même si, cette année, la Ligue 1 semble encore plus compétitive que les années précédentes. Pour cela, il faudra que les Bretons se montrent plus réguliers et réalisent une saison pleine.



Hommes à suivre : plusieurs joueurs seront à suivre au Stade Rennais cette saison. Pour commencer le gardien en la personne de Rais M'Bohli. L'international algérien est capable de faire une énorme saison et amener les siens très haut. Il aura la lourde tâche de succéder à Benoît Costil parti à Bordeaux.



Autre joueur, Joris Gnagnon, le défenseur central possède un bel avenir et a beaucoup de qualité comme il l'a démontré la saison dernière. Même combat pour la nouvelle recrue Faitout Maouassa. Dans le secteur offensif, Brandon sera une véritable découverte tandis que Mubele pourrait éclabousser la Ligue 1 de son talent.



Avis de la rédaction : même si le mercato semble intéressant, il sera difficile d'être régulier dans un championnat de plus en plus qualitatif. Sport.fr voit le club rouge et noir terminer entre la 10 et 11e place. Attention, Rennes a encore un mois pour se renforcer.







Greg Zerbone