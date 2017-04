Récap J33 : Di Maria et Falcao au top, des heurts à Bastia

La 33e journée de Ligue 1 en un clin d'oeil, marquée par les victoires du PSG, de Monaco, de Nice, de Bordeaux et de Marseille et par le match arrêté entre Bastia et Lyon.

VENDREDI

Di Maria met la pression sur Monaco





SAMEDI

Nice plus proche que jamais de la Ligue des champions





Rennes se relance, Caen tient tête à Metz





Monaco renverse Dijon in extremis





DIMANCHE

Bordeaux éteint les rêves d'Europe nantais





Des joueurs lyonnais agressés, le match à Bastia interrompu





Marseille passe au vert