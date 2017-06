Ranieri à Nantes : Domenech était contre

Raymond Domenech, le président de l'UNECATEF, a déclaré qu'il n'aurait pas accordé de dérogation à Claudio Ranieri pour entraîner au FC Nantes.



"On ne peut pas intervenir sur ce dossier. C'est la commission juridique qui a validé la décision malgré la réglementation existante. Nous, l'Unecatef, n'aurions pas accordé la dérogation à Claudio Ranieri. Nous ne l'aurions pas accordé non plus à un entraîneur français. On suit le règlement. Même si nous savons très bien également que la clause de 65 ans ne tient pas devant la justice. Il y a d'ailleurs eu la jurisprudence Guy Roux. Que les grands entraîneurs français sont également capables d'entraîner à l'étranger comme nous le voyons actuellement avec Zinédine Zidane, Arsène Wenger et Claude Puel sans oublier Rudi Garcia, passé par l'AS Roma", a déclaré Raymond Domenech.