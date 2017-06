Ranieri, la priorité du FC Nantes

Viré par Leicester en début d'année, Claudio Ranieri pourrait rebondir en France en 2017-18. Le technicien italien plaît beaucoup au FC Nantes. Annoncé dans le viseur de l'OGC Nice au moment où le Borussia Dortmund s'est intéressé à Lucien Favre et cité comme une potentielle cible de l'AS Saint-Etienne pour remplacer Christophe Galtier, Ranieri plairait beaucoup à Waldemar Kita qui rêve de le faire signer après le départ de Sergio Conceição au FC Porto. Le président des Canaris n'a pas hésité à citer le nom de l'Italien dans un communiqué. "Ranieri peut être dans la short list aujourd'hui. Mais quand on est bon, on doit payer", a écrit le patron du club nantais.