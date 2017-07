Ramos espère Neymar au PSG

A l'issue de la rencontre entre le Real Madrid et le FC Barcelone (2-3) samedi soir à Miami, Sergio Ramos a fait une petite confidence croustillante à propos du Brésilien Neymar. Alors que les deux hommes ont échangé leur maillot au coup de sifflet final, l'international espagnol a reconnu qu'il verrait d'un bon oeil le départ du Brésilien pour le PSG.



"Son avenir ? On ne sait pas. J'ai échangé mon maillot avec lui et j'espère que ce sera le dernier du Barça. Pour nous, ça enlèverait un problème. Il ne m'a rien dit. Tout le monde est libre de choisir son futur. Je crois que c'est un très grand joueur et une pièce clé pour le Barça. C'est lui qui décide. Ça nous ferait un problème de moins parce que dans les grands matchs, il fait la différence", a reconnu le défenseur central merengue.