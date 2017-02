Rami pas emballé par les propositions marseillaises

Annoncé comme une cible potentielle de Rudi Garcia pour le prochain mercato estival, Adil Rami (31 ans) s'est exprimé à propos de l'éventualité d'un transfert dans la cité phocéenne. Interrogé à propos du projet marseillais porté par Frank McCourt, le défenseur central du FC Séville s'est dit flatté tout en restant prudent à propos de son avenir. "Un retour en France ? Parfois, j'y pense parce que ça commence à monter de plus en plus. Ça reste encore difficile dans ma tête. Si Rudi Garcia m'appelle pour venir à l'OM ? Tout dépend du projet. Aujourd'hui je vais être honnête, ça va être compliqué parce que je suis très bien à Séville. On est respectés, on a réussi à se faire une réputation en Europe. Donc de quitter un club comme Séville pour aller à l'OM, même si je suis super confiant pour leur projet, c'est dur. C'est un autre risque que je prendrais et à 31 ans, il vaut mieux être prudent", a confié l'ancien Lillois au micro de beINSPORTS.