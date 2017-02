Rabiot se méfie autant de Toulouse que du Barça

Au micro de PSG TV, Adrien Rabiot a appelé à la prudence, avant le rendez-vous de Toulouse, dimanche soir (21h00). "On revient à quelque chose de plus quotidien mais pas forcément plus simple. On sait parfaitement que ce sera compliqué jusqu'à la fin de saison, et on n'a pas le droit de se relâcher. C'est bon pour tout le monde de se maintenir sous pression et de jouer à ce niveau. Il est clair que, dimanche, nous avons besoin de gagner", a-t-il confié. Pour rappel, le milieu de terrain de 21 ans avait été prêté au TFC, lors de la saison 2012-2013.