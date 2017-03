Qui sont les 20 joueurs les mieux payés en Ligue 1 ?

Retrouvez sur Sport.fr, le classement des 20 footballeurs les mieux payés en Ligue 1. Les joueurs de Paris et Monaco dominent largement ce classement.

Classement des 20 footballeurs les mieux payés de Ligue 1 (via France-Football)

1-Thiago Silva (PSG) 14,4ME

Falcao (AS Monaco) 13,6ME

Angel Di Maria (PSG) 12,6ME

Marco Verratti (PSG) 11,8ME

5-Edinson Cavani (PSG) 10,2ME

Blaise Matuidi (PSG) 9,2ME

Hatem Ben Arfa (PSG) 9ME

Thiago Motta (PSG) 8,8ME

Javier Pastore (PSG) 8,5ME

10- Joao Moutinho (AS Monaco) 7,9ME

Julian Draxler (PSG) 7,2ME

Dimitri Payet (OM) 7ME

Lucas Moura (PSG) 6ME

Mathieu Valbuena (OL) 6ME

15- Mario Balotelli (OGC Nice) 5,6ME

Memphis Depay (OL) 5,5ME

Bafétimbi Gomis (OM 5,2ME

Grzegorz Krychowiak (PSG) 5,2ME

Marquinhos (PSG) 5ME

20- Patrice Evra (PSG) 5ME