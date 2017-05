Qui est Fabio Celestini, le futur coach de l'ASSE ?

D'après RMC, on s'oriente vers une grosse surprise, en ce qui concerne la succession de Christophe Galtier, sur le banc de l'AS Saint-Étienne. Fabio Celestini pourrait prendre la tête de l'équipe. Mais qui est-il ?



Fabio Celestini est actuellement l'entraîneur de Lausanne-Sport en Suisse. Il est sous contrat jusqu'en 2019 avec le club mais d'après RMC, c'est la piste prioritaire des dirigeants de l'ASSE. Ce n'est pas un inconnu de la Ligue 1, entre 2000 et 2002 il a joué à Troyes (50 matchs) avant de signer à l'OM en 2002 jusqu'en 2004 (77 matchs).



Depuis la fin de sa carrière en 2013, il est devenu entraîneur, avec entre 2011 et 2013 la prise de la tête de l'équipe du FC Renens ou il était entraîneur-joueur. Il a ensuite enchaîné en tant qu'adjoint à Malaga en 2013-2014.



Sa première vraie expérience arrivera en 2014 avec le club de Terracina, club de Serie D italienne. Mais, après des débuts peu satisfaisants (11 points en 9 matchs, 2 victoires pour 5 matchs nuls et 2 défaites), il est remercié le 5 novembre. En 2015, il revient dans son club formateur en Suisse pour prendre la tête du FC Lausanne-Sport. Un parcours moyen pour le probable futur entraîneur de l'AS Saint-Étienne...